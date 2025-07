Il Teatro La Scala di Milano ripristina il dress code

Il teatro La Scala di Milano ripristina il dress code, sottolineando l'importanza di rispettare norme di decoro e buon senso in uno dei luoghi più prestigiosi della cultura italiana. Una scelta che mira a preservare l’eleganza e l’atmosfera unica del teatro, senza imposizioni eccessive, ma con un richiamo ai valori di rispetto e raffinatezza. La Scala riporta in vigore il dress code: un passo verso la valorizzazione della nostra tradizione culturale e artistica, invitando tutti a vivere l’esperienza con stile e rispetto.

Non era mai stato abolito, ma ora verrà fatto rispettare. Il dress code del teatro La Scala di Milano torna ad essere ufficialmente in vigore. Nessuna regola antiquata o astrusa: semplicemente norme di buon senso e decoro, che sono la base dell'ingresso in luoghi di cultura e di valore storico e musicale. La Scala riporta in vigore il dress code. Niente obbligo di cravatte e abiti lunghi: semplicemente indicazioni minime, che si trovano anche nei cartelli che sono stati sistemati all'ingresso e in biglietteria. No canotte, niente pantaloncini corti e neppure infradito. Come specificato, sono norme di buon senso: saranno le maschere a far rispettare la normativa, comunque con una certa dose di tolleranza.

"Basta infradito e canotte": alla Scala cartelloni per far rispettare il dress code - Milano si prepara a riscoprire l'eleganza senza compromessi alla Scala, dove il rispetto del dress code torna ad essere protagonista, anche con poche regole di buon senso.

Torna in vigore al teatro alla Scala il dress code che ufficialmente non era mai stato cancellato ma negli ultimi anni semplicemente non veniva fatto rispettare. Non si tratta di regole draconiane, tipo obbligo di cravatta o abbigliamento da sera, ma piuttosto di un

Scala, torna il dress code a Teatro: tolleranza zero con pantaloni corti e canotte. Fine della linea soft chiesta da Meyer

