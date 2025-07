retroscena su leao al bayern parla il presidente onorario hoeness

Il futuro di Rafael Leao al Milan si fa sempre più solido e incerto per alcuni. Mentre il calcio sussurra di un possibile trasferimento al Bayern, il presidente onorario Hoeness rompe gli schemi con parole che fanno rumore: cosa c’è dietro questa suggestiva ipotesi? Un retroscena che potrebbe cambiare le carte in tavola e accendere nuove emozioni nel mondo rossonero. Ecco i dettagli esclusivi che svelano la verità oltre le voci.

Milano, 6 luglio 2025 – Le probabilità che Rafael Leao vesta la maglia del Milan anche nella prossima stagione sono più alte che mai. Nonostante una prima fase del calciomercato nel quale si è parlato di una sua possibile cessione, nelle settimane successive è stato lo stesso giocatore a rivelare come per lui giocare al Milan fosse un orgoglio. Lo scorso 21 giugno, infatti, il calciatore portoghese aveva svelato ai microfoni de L'Officiel che vestire la maglia rossonera per lui era motivo assoluto di vanto e di non avere alcuna intenzione di cambiare squadra. Questo ha fatto sì che tutti i rumors attorno a lui si spegnessero, compreso quello del Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net