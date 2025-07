Grazie al parkour il mondo è il mio parco giochi

grazie al parkour, il mondo diventa il suo parco giochi. Marco Sergi, alias @Markour, con oltre due milioni e mezzo di follower tra Instagram, TikTok e YouTube, trasforma ogni percorso in una spettacolare esibizione di agilità e creatività. La sua dedizione e passione si riflettono in ogni video, dimostrando che con impegno e entusiasmo si può trasformare un semplice passatempo in un autentico stile di vita. Marco non insegna solo a scolpire il corpo, ma a vivere con energia e libertà.

Marco Sergi, due milioni e mezzo di followers tra Instagram, TikTok e YouTube, "in arte" @Markour. Un nome che fonde in maniera perfetta le parole Marco (il suo nome, la sua personalità) e parkour (la sua più grande passione, scoperta quando non era ancora adolescente). Chiacchierando con lui, emerge immediatamente l'attenzione che mette nel realizzare i propri contenuti. Marco non insegna solamente come avere un fisico statuario allenandosi a corpo libero (e lui ne è l'autentica prova), ma dietro ai suoi video, dove dimostra ironia e capacità di non prendersi troppo sul serio, tratta temi acuti, come scienza, salute e movimento.

