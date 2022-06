GF Vip 7 | tronista fugge dopo la scelta | a settembre entra nella Casa

Leggi su direttanews

(Di lunedì 6 giugno 2022) Un notodi Uomini e Donne potrebberedel GF Vip 7 in vista del prossimo: tenta già la fuga Il conduttore Alfonso Signorini (screenshot GF Vip)La prossima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe intrecciarsi ancora una volta con Uomini e Donne. Dal noto dating show di Maria De Filippi potrebbero infatti arrivare alcuni concorrenti della prossima edizione del reality di Alfonso Signorini. In questi giorni si è discusso molto della possibilità di vedere aMatteo Ranieri, ex di Sophie Codegoni. L’expotrebbe non essere il solo in quantocon lui potrebbere un suo collega. Nel dettaglio si tratta del suo ...