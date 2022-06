Advertising

sportli26181512 : #Buffon, retroscena sull'arbitro #Oliver: 'Qualcuno gli tirò due pugni, ma non io': L'ex portiere bianconero è torn… - junews24com : Buffon non ha dubbi: «Dalla Serie B al ritorno alla Juve, ecco perchè lo rifarei» - -

L'ex portiere della Juventus Gianluigiin un'intervista a La Stampa è tornato sul famoso e controverso finale della sfida di Champions League del 2018 tra il Real Madrid e la Juve , quando un rigore assegnato dall'arbitro inglese ...In particolare l'immagine di lui con Gigi, Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli, dove è stato ... Paulo Dybala scoppia in lacrime, "cosa c'è davvero dietro": unamaro sulla "Joya"Buffon sull'arbitro Oliver: "Rosso ingiusto, qualcuno gli tirò due pugni ma non io" Durante le furiose proteste che seguirono all'assegnazione del penalty, l'estremo difensore di Carrara venne espulso ...L’ex portiere della Juventus ha una ferita ancora aperta, è il ricordo del finale furibondo e rocambolesco della gara di Champions col Real a Madrid ...