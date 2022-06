Boris Johnson salvo, a metà (Di lunedì 6 giugno 2022) Boris Johnson ce l’ha fatta. Il premier britannico è sopravvissuto a un voto di sfiducia del suo partito, ottenendo 211 voti a favore e 148 contrari. Una vittoria, sì, ma che comunque pone un significativo campanello d’allarme. Come sottolineato dal Guardian, circa il 40% dei parlamentari conservatori si sono infatti espressi contro l’inquilino di Downing Street. La mozione di sfiducia era stata avviata, dopo che almeno il 15% dei parlamentari conservatori (cioè almeno 54 su 359) ne aveva fatto richiesta alla Commissione 1922. Per restare in carica, il premier aveva quindi bisogno di almeno 180 voti a favore. Alla base della mozione vi erano principalmente le questioni legate al cosiddetto Partygate, sebbene il deputato conservatore Jesse Norman avesse espresso anche critiche sulla linea politica del governo di Johnson. Teoricamente, ... Leggi su panorama (Di lunedì 6 giugno 2022)ce l’ha fatta. Il premier britannico è sopravvissuto a un voto di sfiducia del suo partito, ottenendo 211 voti a favore e 148 contrari. Una vittoria, sì, ma che comunque pone un significativo campanello d’allarme. Come sottolineato dal Guardian, circa il 40% dei parlamentari conservatori si sono infatti espressi contro l’inquilino di Downing Street. La mozione di sfiducia era stata avviata, dopo che almeno il 15% dei parlamentari conservatori (cioè almeno 54 su 359) ne aveva fatto richiesta alla Commissione 1922. Per restare in carica, il premier aveva quindi bisogno di almeno 180 voti a favore. Alla base della mozione vi erano principalmente le questioni legate al cosiddetto Partygate, sebbene il deputato conservatore Jesse Norman avesse espresso anche critiche sulla linea politica del governo di. Teoricamente, ...

