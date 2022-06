Alfonsi | perdita Wirth dolorosa per città

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 giugno 2022) Roma – “L’improvvisa scomparsa di Robertoè unaper Roma. Le sue capacità imprenditoriali hanno reso l’Hotel Hassler un riferimento di altissimo prestigio internazionale e un vanto per la Capitale. Profondo amante della, si è sempre battuto per il decoro e la cura del centro storico.” “Ha messo disposizione la sua storia personale nell’impegno sociale con la sua Onlus Cabss a favore dei bambini sordi e sordociechi e con borse di studio per sostenere la formazione universitaria di studenti con sordità. Roma perde una persona di grande valore”. Così in un comunicato Sabrina, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. (Agenzia Dire)