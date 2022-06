Al Fuorisalone le forme dell'energia all'Orto Botanico (Di lunedì 6 giugno 2022) AGI - Un lunghissimo “serpente di rame” luccicante si nasconde e ricompare tra le piante dell'Orto Botanico di Brera. A volte produce musica, a volte luce, vento, acqua. Sempre energia. È l'installazione Feeling the Energy realizzata per Plenitude (Eni) dallo studio internazionale Carlo Ratti Associati con la collaborazione di Italo Rota, all'interno della mostra Design Re-Generation, organizzata dalla rivista Interni in occasione del Fuorisalone. Il progetto si è animato per la prima volta, e fino al 13 giugno consentirà al visitatore di fare una esperienza “multisensoriale”, lungo un percorso in cui l'energia che ci circonda può essere percepita in diversi modi, attraverso i cinque sensi. Si passa nel light tunnel o si passeggia nel solar garden, dove i pannelli ... Leggi su agi (Di lunedì 6 giugno 2022) AGI - Un lunghissimo “serpente di rame” luccicante si nasconde e ricompare tra le piantedi Brera. A volte produce musica, a volte luce, vento, acqua. Sempre. È l'installazione Feeling the Energy realizzata per Plenitude (Eni) dallo studio internazionale Carlo Ratti Associati con la collaborazione di Italo Rota, all'internoa mostra Design Re-Generation, organizzata dalla rivista Interni in occasione del. Il progetto si è animato per la prima volta, e fino al 13 giugno consentirà al visitatore di fare una esperienza “multisensoriale”, lungo un percorso in cui l'che ci circonda può essere percepita in diversi modi, attraverso i cinque sensi. Si passa nel light tunnel o si passeggia nel solar garden, dove i pannelli ...

