Versilia | pienone sulle spiagge ma è già caos da rientro | code in A11 - Cronaca - lanazione it

(Di domenica 5 giugno 2022) Per approfondire : Foto :, prime vacanze dei vip: da Chiara Ferragni a Giulia Salemi Articolo : Chiara Ferragni a Forte dei Marmi, la vacanza in famiglia tra sole e sorrisi Articolo : Vip, in ...

Advertising

Nazione_Lucca : Versilia, pienone sulle spiagge ma è già caos da rientro: code in A11 -

LA NAZIONE

... giorno della Festa della Repubblica, che per chi ha scelto un fine settimana fuori porta, laè stata sicuramente meta gettonatissima.sulle spiagge ma, in questa caldissima domenica,...Disperazione confermata da tutti gli hotel di Focette, dove da giugno ci sarà ilma che già da settimane ospitano turisti italiani e stranieri. Alcuni, dopo il baccano di sabato, hanno deciso ... Il "ponte" vola tra pienone e "spezzatino" Capannori (Lucca), 5 giugno 2022 - Un ponte da tutto esaurito sulle coste toscane con, immancabile, traffico per il rientro. Sia per chi è riuscito a partire già il 2 giugno, giorno della Festa della ...Alberghi di fatto esauriti, ma solo metà clientela si trattiene da mercoledì a domenica. Versilia Nord: soggiorni lunghi coi vacanzieri top ...