Referendum giustizia | Salvini chiede l’intervento di Draghi e Mattarella | «È in corso una campagna di censura | dicano qualcosa»

Leggi su open.online

(Di domenica 5 giugno 2022) Archiviato il viaggio a Mosca, a una settimana dall’Election day del 12 giugno, in cui si voterà per isullae in quasi mille comuni italiani per le elezioni amministrative, il leader della Lega Matteo, lancia un appello al presidente del Consiglio Marioe al Capo dello Stato Sergioaffinché «» sui quesiti referendari perché, a detta del leader del Carroccio, «rubare democrazia,e la possibilità di cambiamento non è degno di un Paese come l’Italia». Il segretario della Lega, a margine di un evento elettorale nel Milanese, così come in un precedente evento a Monfalcone ha parlato di «» sui quesiti referendari. «Lo sconcio è la, il ...