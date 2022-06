Nigeria, strage di bambini in chiesa. Assalto di un commando durante la messa: almeno 50 morti (Di domenica 5 giugno 2022) Domenica di sangue in Nigeria, dove un attacco contro una chiesa cattolica ha provocato decine di morti, tra i quali donne e bambini. Il movente del massacro che si è compiuto nel sud ovest... Leggi su ilmattino (Di domenica 5 giugno 2022) Domenica di sangue in, dove un attacco contro unacattolica ha provocato decine di, tra i quali donne e. Il movente del massacro che si è compiuto nel sud ovest...

Advertising

matteorenzi : Nel giorno di Pentecoste ennesimo attacco contro i cattolici in una chiesa in #Nigeria: anche bambini tra le decine… - luigidimaio : Sgomento per il drammatico attacco alla chiesa cattolica in #Nigeria. Uccisi in una terribile strage bambini, donne… - fattoquotidiano : Nigeria, uomini armati aprono il fuoco dentro una chiesa cattolica: 'Cinquanta morti, alcuni bambini' [LEGGI] - NewsAt20 : RT @UltrascanAfrica: Strage di bambini in Nigeria, accusati i pastori Fulani. Chi sono e cosa vogliono - Il Mattino - AurelioPes : RT @Agenzia_Ansa: Strage in Nigeria, rapiti un religioso e alcuni fedeli. La condanna del presidente del Paese, Muhammadu: 'Non ci arrender… -