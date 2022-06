L’inglese è sempre un vantaggio?

(Di domenica 5 giugno 2022) Se potessimo origliare, grazie a una macchina del tempo, i discorsi di Cesare e di Cleopatra, sentiremmo i due innamorati sussurrarsi “filò se”, nella lingua che allora andava per la maggiore nell’area mediterranea: il greco ellenistico. Oggi due persone di nazionalità diversa come loro direbbero “I love you”. In Ucraina c’è un giornalista che racconta la guerra con la Russia in sei lingue diverse X ...

Advertising

RaiNews

Il pilota francese della Yamaha ha tagliato il traguardo in solitaria. Caduti Bagnaia, Bezzecchi e Di ...VICENZA - Ha scritto una lettera di "riconciliazione" agli studenti la dirigente scolastica del liceo Fogazzaro di Vicenza, Maria Rosa Puleo, oggetto di uno sciopero'altro ieri per espressioni giudicate sessiste, relative all'abbigliamento di alcune allieve. La dirigente del liceo aveva protestato per top e pance scoperte: "Non si mostra la ciccia in quel modo". ... Ancora un appello del Papa per l'Ucraina ai leader mondiali: "Non portate l'umanità alla rovina" In conformità all’articolo 4, paragrafi 1 e 5, e dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) si d ...La french manicure sta rivivendo il suo periodo d'oro, ma riveduta e corretta nella forma e nel concetto: oggi è più morbida e creativa. Infatti, più che su unghie squadratissime la vediamo su quelle ...