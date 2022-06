Il Real Madrid celebra Nadal: «Il 14 è un numero magico nel 2022» (Di domenica 5 giugno 2022) . Il messaggio del club blanco per il tennista Il Real Madrid celebra il suo tifoso Rafael Nadal per il 14esimo Rolan Garros della carriera. Il messaggio: «Congratulazioni per una nuova impresa storica, Rafael Nadal, È un orgoglio godere di un grande Madridista e membro onorario del Real Madrid come miglior tennista di tutti i tempi. Congratulazioni per il tuo 22° Grande Slam, il 14° Rolan Garros, senza dubbio un numero magico in questo 2022». Il Real in questa stagione ha sollevato la sua 14esima Champions. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) . Il messaggio del club blanco per il tennista Ilil suo tifoso Rafaelper il 14esimo Rolan Garros della carriera. Il messaggio: «Congratulazioni per una nuova impresa storica, Rafael, È un orgoglio godere di un grandeista e membro onorario delcome miglior tennista di tutti i tempi. Congratulazioni per il tuo 22° Grande Slam, il 14° Rolan Garros, senza dubbio unin questo». Ilin questa stagione ha sollevato la sua 14esima Champions. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

acmilan : Congratulations to @MrAncelotti's @realmadrid on winning the @ChampionsLeague ?? Congratulazioni al Real Madrid di… - EnricoTurcato : Hanno vinto la Champions, hanno celebrato il loro successo e ora giustamente chiedono chiarezza e spiegazioni per q… - MovistarFutbol : 'En Francia se dice: Ici c'est Real Madrid. Y punto'. Carlo Ancelotti. #FinalDeChampions - carlinohugo : Rafa Nadal 14 #RolandGarros Real Madrid 14 #ChampionsLeague questa è la vera mentalità vincente - CalcioNews24 : Il #RealMadrid celbra #Nadal -