Ignazio Visco | “Tasse e salario minimo | è ora di agire I partiti devono attuare il Pnrr”

Advertising

Open_gol : «Il salario minimo? Se ben studiato, è una buona cosa. Ma bisogna aumentare la produttività e crescere di più, perc… - Moixus1970 : RT @Open_gol: «Il salario minimo? Se ben studiato, è una buona cosa. Ma bisogna aumentare la produttività e crescere di più, perché se si c… - ontoxy : RT @Open_gol: «Il salario minimo? Se ben studiato, è una buona cosa. Ma bisogna aumentare la produttività e crescere di più, perché se si c… - nonmiscrivere8 : RT @Open_gol: «Il salario minimo? Se ben studiato, è una buona cosa. Ma bisogna aumentare la produttività e crescere di più, perché se si c… - GiancaBergamo : RT @Open_gol: «Il salario minimo? Se ben studiato, è una buona cosa. Ma bisogna aumentare la produttività e crescere di più, perché se si c… -

... dice il governatore della Banca d'Italia. E certifica così una nuova centralità, nella discussione pubblica, del tema delle retribuzioni, mai cresciute in tre decenni e ora ...Anche il governatore di Bankitalia,, quest'oggi si è detto favorevole al salario minimo, ribadendo però che è necessario evitare che si inneschino degli "automatismi", che rischiano ...La guerra in Ucraina sta producendo effetti deleteri sul Pil: a sostenerlo è il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, per il quale la situazione economica e quella industriale sono destinati ...Così Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia, intervenendo al Festival Internazionale dell’economia. Il rischio sta nel livello, se è eccessivo può portare a non occupare persone che… Leggi ...