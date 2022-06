Gran Sasso, incidente durante arrampicata. Grave una donna trentenne - Cronaca - quotidiano.net (Di domenica 5 giugno 2022) Una veduta del Gran Sasso d'Italia in un'immagine d'archivio Roma, 5 giugno 2022 - Una donna trentenne originaria di Roma è precipitata nel corso di un'arrampicata sul Corno Piccolo del Gran Sasso , ... Leggi su quotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Una veduta deld'Italia in un'immagine d'archivio Roma, 5 giugno 2022 - Unaoriginaria di Roma è precipitata nel corso di un'sul Corno Piccolo del, ...

