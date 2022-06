Giubileo di Platino, la regina Elisabetta si è affacciata dal balcone di Buckingham Palace con la Royal family (Di domenica 5 giugno 2022) Vestita di verde brillante e con i guanti bianchi la regina Elisabetta II si è affacciata dal balcone di Buckingham Palace per chiudere le celebrazioni del Giubileo di Platino dei suoi 70 anni sul trono, accolta dall’ovazione di una piazza stracolma di gente. La sovrana, è uscita per pochi secondi con al fianco l’erede al trono Carlo (e la consorte Camilla), il principe William, secondo in linea di successione, e i figli maggiori di questi, George, Charlotte e Louis. Mentre i reali salutavano è salito l’inno nazionale, God Save the Queen, intonato dalla folla. L’apparizione della regina, mostratasi sorridente e toccata dall’accoglienza, era stata preceduta dalla conclusione della grande sfilata nazional-popolare di artisti, performer ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Vestita di verde brillante e con i guanti bianchi laII si èdaldiper chiudere le celebrazioni deldidei suoi 70 anni sul trono, accolta dall’ovazione di una piazza stracolma di gente. La sovrana, è uscita per pochi secondi con al fianco l’erede al trono Carlo (e la consorte Camilla), il principe William, secondo in linea di successione, e i figli maggiori di questi, George, Charlotte e Louis. Mentre i reali salutavano è salito l’inno nazionale, God Save the Queen, intonato dalla folla. L’apparizione della, mostratasi sorridente e toccata dall’accoglienza, era stata preceduta dalla conclusione della grande sfilata nazional-popolare di artisti, performer ...

