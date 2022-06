George e Charlotte: i piccoli Cambridge rubano la scena anche a nonno Carlo (Di domenica 5 giugno 2022) La regina Elisabetta ha celebrato il suo Giubileo di Platino in grande stile. Ha voluto intorno a sé – più di ogni altra cosa – l’intera famiglia riunita. Tra tutti coloro che hanno preso parte ai festeggiamenti, però, i piccoli Cambridge hanno rubato la scena a tutti. Non per ultimo, durante il concerto di chiusura di ieri sera, quando il principe George e la principessa Charlotte hanno attirato gli occhi di tutti. Le vere star della Famiglia Reale sono loro, nonostante gli sforzi di Carlo e William, che hanno tentato di intrattenere il pubblico. In chiusura delle celebrazioni del Giubileo di Platino, infatti, la Regina ha aperto le porte di Buckingham Palace a 22mila ospiti per il Platinum Party. Un enorme concerto, costellato di star del panorama musicale, che ha celebrato il regno ... Leggi su velvetmag (Di domenica 5 giugno 2022) La regina Elisabetta ha celebrato il suo Giubileo di Platino in grande stile. Ha voluto intorno a sé – più di ogni altra cosa – l’intera famiglia riunita. Tra tutti coloro che hanno preso parte ai festeggiamenti, però, ihanno rubato laa tutti. Non per ultimo, durante il concerto di chiusura di ieri sera, quando il principee la principessahanno attirato gli occhi di tutti. Le vere star della Famiglia Reale sono loro, nonostante gli sforzi die William, che hanno tentato di intrattenere il pubblico. In chiusura delle celebrazioni del Giubileo di Platino, infatti, la Regina ha aperto le porte di Buckingham Palace a 22mila ospiti per il Platinum Party. Un enorme concerto, costellato di star del panorama musicale, che ha celebrato il regno ...

