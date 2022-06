Calciomercato Juventus: Raspadori se va via Moise Kean (Di domenica 5 giugno 2022) . Le ultime sui movimenti in attacco dei bianconeri La Juventus continua a monitorare la situazione Giacomo Raspadori. L’attaccante del Sassuolo resta una delle priorità dei bianconeri per rinforzare l’attacco in vista della prossima estate. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, il suo approdo in bianconero è legato alla cessione di Moise Kean. Soltanto dopo la partenza dell’ex attaccante di PSG e Everton i bianconeri potranno affondare il colpo per il gioiellino del Sassuolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) . Le ultime sui movimenti in attacco dei bianconeri Lacontinua a monitorare la situazione Giacomo. L’attaccante del Sassuolo resta una delle priorità dei bianconeri per rinforzare l’attacco in vista della prossima estate. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, il suo approdo in bianconero è legato alla cessione di. Soltanto dopo la partenza dell’ex attaccante di PSG e Everton i bianconeri potranno affondare il colpo per il gioiellino del Sassuolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

