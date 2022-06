Anziano in carrozzina spara e uccide figlio sua badante (Di domenica 5 giugno 2022) Un Anziano, 85 anni, ha ucciso questa sera, con un colpo di un fucile da caccia, il figlio 43enne della sua badante. L'omicidio è avvenuto a Gambolò (Pavia), in Lomellina a pochi chilometri da ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022) Un, 85 anni, ha ucciso questa sera, con un colpo di un fucile da caccia, il43enne della sua. L'omicidio è avvenuto a Gambolò (Pavia), in Lomellina a pochi chilometri da ...

Advertising

infooggi : Anziano in carrozzina spara e uccide figlio sua badante | InfoOggi - AnsaLombardia : Anziano in carrozzina spara e uccide figlio sua badante. Il delitto nel Pavese. Vittima un italiano di 43 anni |… - iconanews : Anziano in carrozzina spara e uccide figlio sua badante - Robbetta : RT @rtl1025: ?? Un anziano, 85 anni, ha ucciso con un colpo di pistola, il figlio 43enne della sua badante. L'omicidio è avvenuto a Gambolò… - rtl1025 : ?? Un anziano, 85 anni, ha ucciso con un colpo di pistola, il figlio 43enne della sua badante. L'omicidio è avvenuto… -