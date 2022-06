Allerta caldo, oggi bollino rosso in 5 città (Di domenica 5 giugno 2022) Allerta caldo oggi, domenica 5 giugno, con 5 città da bollino rosso: Roma, Perugia, Rieti, Frosinone e Campobasso. Per questi capoluoghi, il ministero della Salute prevede il massimo dell'Allerta per ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022), domenica 5 giugno, con 5da: Roma, Perugia, Rieti, Frosinone e Campobasso. Per questi capoluoghi, il ministero della Salute prevede il massimo dell'per ...

Advertising

LuigiF97101292 : RT @italiaserait: Allerta caldo, oggi bollino rosso in 5 città - leggoit : #caldo da bollino rosso in cinque città, allerta arancione in due capoluoghi. Il bollettino del ministero della Sal… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Allerta caldo, oggi bollino rosso in 5 città: (Adnkronos) - Roma, Perugia, Rieti, Frosinone e Campobasso le più roventi h… - Adnkronos : Italia nella morsa del #caldo, oggi 5 città da bollino rosso. - ledicoladelsud : Allerta caldo, oggi bollino rosso in 5 città -