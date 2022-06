Aeroporti | in sciopero gli addetti al carico e scarico 

(Di domenica 5 giugno 2022) ”Caricatelo voi il vostro bagaglio”. E’ lo slogan scelto dall’Usb per accompagnare la protesta deglial/sdegli aerei per martedì 7 giugno. Braccia incrociate neglidi Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Napoli Capodichino. L’obiettivo è denunciare norme e pesi violati che mettono a rischio la salute dei lavoratori, nonostante i richiami del sindacato a tutte le società aeroportuali italiane e a tutte le aziende di handling. Alle 11 i lavoratori Usb in presidio accompagneranno i passeggeri che lo vorranno a provare il brivido di lavorare in “condizioni impossibili” all’interno di un velivolo. Sarà allestita la riproduzione in scala 1:1 della stiva di un aereo. “Chi vorrà, potrà cimentarsi nella non facile impresa di movimentare manualmente il proprio bagaglio in uno spazio lillipuziano, ...

Il Tirreno

Sarà garantito anche l'arrivo a destinazione neglinazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall'inizio dellostesso. Per i voli ...in arrivo per il personale deglidi Linate e Malpensa. La protesta è prevista per mercoledì 8 giugno. Si fermano sia i lavoratori Enav del compartimento di Milano per 12 ore, sia i ... Pisa, si ferma l'aeroporto: i motivi e la data dello sciopero che rischia di bloccare lo scalo Braccia incrociate negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Napoli Capodichino. L’obiettivo è denunciare norme e pesi violati che mettono a rischio la salute dei lavoratori, nonostante i ...Si fermano inoltre i dipendenti di Ita Airways dalle 13 alle 17 e per 24 ore anche per una fetta del personale operativo negli aeroporti Sea di Milano Linate e Milano Malpensa. Sono poi previsti gli ...