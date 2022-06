Usa: sparatoria in un mall a Phoenix, 1 morto e 8 feriti (Di sabato 4 giugno 2022) Una donna è morta ed altre otto persone sono rimaste ferite in una sparatoria in un centro commerciale di Phoenix, in Arizona. Un centinaio di persone si erano radunate per una sorta di party quando è ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 giugno 2022) Una donna è morta ed altre otto persone sono rimaste ferite in unain un centro commerciale di, in Arizona. Un centinaio di persone si erano radunate per una sorta di party quando è ...

