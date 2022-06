Ucraina, a fuoco uno dei più grandi monasteri in legno del Paese. Kiev: “Per i russi nulla è sacro”. Ma Mosca respinge le accuse (Di sabato 4 giugno 2022) “Un incendio è scoppiato nel monastero ortodosso della Santa Dormizione di Svyatogorsk, la Svjatohirs’ka Lavra, a causa dei bombardamenti degli occupanti russi”. Lo ha reso noto attraverso la propria pagina Facebook l’ufficiale della 95a brigata d’assalto separata delle forze armate ucraine Yuriy Krochevenko. “Proprio in questo momento – ha scritto – il monastero in legno della Svyatogorsk Lavra del Patriarcato di Mosca sta bruciando. Un altro crimine dei barbari russi, per i quali non c’è nulla di sacro”. Il monastero, una delle più grandi chiese di legno dell’Ucraina, era già stato colpito dai bombardamenti due giorni fa. L’esercito russo ha dichiarato di non condurre operazioni di combattimento nella regione di Svyatogorsk. Secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) “Un incendio è scoppiato nel monastero ortodosso della Santa Dormizione di Svyatogorsk, la Svjatohirs’ka Lavra, a causa dei bombardamenti degli occupanti”. Lo ha reso noto attraverso la propria pagina Facebook l’ufficiale della 95a brigata d’assalto separata delle forze armate ucraine Yuriy Krochevenko. “Proprio in questo momento – ha scritto – il monastero indella Svyatogorsk Lavra del Patriarcato dista bruciando. Un altro crimine dei barbari, per i quali non c’èdi”. Il monastero, una delle piùchiese didell’, era già stato colpito dai bombardamenti due giorni fa. L’esercito russo ha dichiarato di non condurre operazioni di combattimento nella regione di Svyatogorsk. Secondo ...

