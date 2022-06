Non ci resta che l’algoritmo per conoscere Maria Chiara Argirò e Linda Feki (Di sabato 4 giugno 2022) Nel ping pong vagabondo della globalizzazione capita che due notevoli musiciste, ancora tutte da scoprire, approfittino dell’emigrazione o della delocalizzazione per individuare il terreno giusto dove sviluppare il proprio talento. Con un altro dato ad accomunarle: l’essere due valenti polistrumentiste al femminile e soltanto dopo anche delle vocalist, smentendo il predominio maschile nel territorio artistico in cui agiscono – quel soffuso territorio di frontiera tra elettronica, jazz e sperimentazioni ritmiche. Maria Chiara Argirò ha appena pubblicato “Forest City” per la stimabile label britannica Innovative Leisure e questo lavoro è il coronamento di un lungo percorso che parte da Roma, dov’è nata e ha scoperto l’amore per il pianoforte, prima classico e poi jazz. Presto, ma ormai undici anni fa, per lei è arrivata la decisione di cambiare ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 4 giugno 2022) Nel ping pong vagabondo della globalizzazione capita che due notevoli musiciste, ancora tutte da scoprire, approfittino dell’emigrazione o della delocalizzazione per individuare il terreno giusto dove sviluppare il proprio talento. Con un altro dato ad accomunarle: l’essere due valenti polistrumentiste al femminile e soltanto dopo anche delle vocalist, smentendo il predominio maschile nel territorio artistico in cui agiscono – quel soffuso territorio di frontiera tra elettronica, jazz e sperimentazioni ritmiche.Argirò ha appena pubblicato “Forest City” per la stimabile label britannica Innovative Leisure e questo lavoro è il coronamento di un lungo percorso che parte da Roma, dov’è nata e ha scoperto l’amore per il pianoforte, prima classico e poi jazz. Presto, ma ormai undici anni fa, per lei è arrivata la decisione di cambiare ...

