Mkhitaryan Inter | Inzaghi trova il suo nuovo jolly

(Di sabato 4 giugno 2022) Henrikhsarà uncalciatore dell’. La notizia non è ancora ufficiale ma sembra mancare davvero davvero poco. Soprattutto dopo che l’armeno ha comunicato alla Roma la volontà di non voler più rinnovare il contratto e proseguire altrove la sua carriera. Lascia la Capitale dopo aver partecipato a riportare un trofeo tra le file dei giallorossi. A goderne più di tutti sarà Simone. L’allenatore dell’, infatti, si ritroverà un vero e proprioa centrocampo. Henrikh riesce a ricoprire quasi tutti i ruoli a centrocampo, dalla mezzala al trequartista, passando anche per creatore di gioco. Un profilo del genere sarà estremamente utile per riuscire a far rifiatare qualsiasi dei tre del centrocampo titolare neroazzurro. O anche per sbloccare quelle partite ...

Advertising

FBiasin : “#Mkhitaryan dice no alla proposta di rinnovo con la #Roma, andrà all’#Inter”. Ha il grosso difetto di costare 0 e… - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | #Mkhitaryan ha comunicato l’intenzione di non accettare la proposta di rinnovo - gippu1 : Nella stessa foto gli unici due armeni della storia dell'#Inter (quello a sinistra di nazionalità, quello a destra… - ImSajjadLattef : Onana ??? Mkhitaryan ??? Bremer ???? Dybala ??? Lukaku ??? Bremer potrebbe essere l'alternativo difensore se Bastoni va… - fcin1908it : Mkhitaryan ha scelto l’Inter: i dettagli del contratto. E c’è una clausola che… -

Intanto in Serie A impazzano le voci di mercato: mentre Conte vuole portare Bastoni e Lukaku (che per ora hanno in testa solo i nerazzurri) al Tottenham, dopo Onana el'è pronta a ...La risposta che Henrikhdoveva dare ieri alla Roma è stata quella che l'si aspettava e sapeva giorni: "Grazie della nuova proposta, ma non ho intenzione di rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno". ..."Grazie della nuova proposta, ma non ho intenzione di rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno". Dietro la risposta che Henrikh Mkhitaryan ha dato ieri alla Roma sulla ...Mkhitaryan all'Inter: l'Inter è vicina a piazzare il secondo colpo a parametro zero, dopo quello di Onana. E' tutto printo per il "sì" ...