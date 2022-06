Milano, operaio 64enne muore cadendo da una scala: stava lavorando a uno dei Padiglioni della Fiera di Rho per il Salone del Mobile (Di sabato 4 giugno 2022) Un operaio di 64 anni è morto dopo essere caduto da una scala. stava lavorando al Padiglione 1 della Fiera di Rho Pero, dove martedì aprirà il Salone del Mobile. Subito dopo l’incidente, avvenuto intorno alle 14 e 30, sul posto sono arrivati polizia e personale del 118: i soccorsi hanno trovato il 64enne in arresto cardiocircolatorio. È stato trasportato all’Ospedale Sacco di Milano mentre si tentava di rianimarlo ma poco dopo è stato dichiarato il decesso. I tecnici dell’Azienda tutela salute (Ats) stanno cercando di capire se sia caduto a causa di un malore o se la morte sia stata causata dalla caduta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Undi 64 anni è morto dopo essere caduto da unaal Padiglione 1di Rho Pero, dove martedì aprirà ildel. Subito dopo l’incidente, avvenuto intorno alle 14 e 30, sul posto sono arrivati polizia e personale del 118: i soccorsi hanno trovato ilin arresto cardiocircolatorio. È stato trasportato all’Ospedale Sacco dimentre si tentava di rianimarlo ma poco dopo è stato dichiarato il decesso. I tecnici dell’Azienda tutela salute (Ats) stanno cercando di capire se sia caduto a causa di un malore o se la morte sia stata causata dalla caduta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

