'Milan e Juve interessate a Pulisic del Chelsea' (Di sabato 4 giugno 2022) Il Milan e la Juve seguono con attenzione la situazione di Christian Pulisic . Il calciatore del Chelsea è deluso per il suo scarso impiego, e probabilmente saluterà Stamford Bridge nella prossima ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 4 giugno 2022) Ile laseguono con attenzione la situazione di Christian. Il calciatore delè deluso per il suo scarso impiego, e probabilmente saluterà Stamford Bridge nella prossima ...

Advertising

GoalItalia : ?? DALLE 12 SU TWITCH?? ?? #Pogba a un passo dalla #Juve. E #DiMaria… ???? #Inter sempre più in pressing su #Dybala… - Gazzetta_it : Oggi in prima pagina sulla Gazzetta il primo giorno di Cardinale al #Milan, la Juve su Pogba e la delusione azzurra. - GoalItalia : La serie dei rigori di Milan-Juve 2003 ??? Sono passati 19 anni ?? - dnapoli1997 : @Kenkaneki72 Avete fatto schifo per più di 10 anni.. Un anno per un misero scudettino dove vi hanno spinto non camb… - jerryscottismo : Quindi via Gazzetta per Zaniolo il Milan offre Salamacchia o Rebic e la Juve McKennie Per chiudere il cerchio entr… -