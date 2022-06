(Di sabato 4 giugno 2022) Una bellacostringe la Germania al pareggio (1 - 1) a Bologna. Un ottimo segnale per, che hato la sua nazionale dopo la secca sconfitta con l'Argentina. Dopo un primo tempo ...

Advertising

infoitsport : Gnonto, esordio da sogno: Mancini ritrova l'Italia, ma Kimmich salva i tedeschi - sportli26181512 : Mancini ritrova l'Italia, ma Kimmich salva i tedeschi. Gnonto, esordio da sogno: Gnonto, esordio da sogno: Mancini… - Cinquantenni : Bravi tutti i giovani che #Mancini sta utilizzando per ripartire con il rinnovamento della #Nazionale che ritrova o… - GiorgioGallese : @GoalItalia Per prima cosa il sig.Mancini avrebbe dovuto dimettersi, dopo leleminazione dai mondiali. Adesso,dice c… - Jacopo68405811 : RT @francescolagrav: @Troves_2 La coppia Mancini-Ibanez appena ritrova davanti Leao-CDK-Lang si toglie le scarpe e si siede a terra a gambe… -

Corriere dello Sport

lancia l'esordiente Gnonto, che al 70' regala il vantaggio a Pellegrini con un perfetto cross dalla destra. Nella circostanza Neuer, Kehrer e Sule non si rivelano proprio impeccabili. Ma i ...PORTOGALLO " SVIZZERA - domenica ore 20:45 Il Portogallola Svizzera, nazionale alla quale ...classificata prima nel girone di qualificazione a Qatar 2022 a spese dell'Italia di RobertoIeri (venerdì 3 giugno) l'assessore Nicola Romeo ha accolto nella sala giunta di palazzo Mancini un gruppo di turisti che da oltre trent'anni scelgono Cattolica per le loro vacanze. Famiglie che nel t ...L'assessore Nicola Romeo ha accolto, ieri mattina, nella Sala Giunta di Palazzo Mancini un gruppo di turisti che da oltre trent'anni scelgono Cattolica per le ...