Lockdown in autunno e mascherine? La rivelazione di Locatelli

"Altissimamente improbabile". Il che significa non esattamente impossibile, ma in teoria non dovremmo tornare in Lockdown in autunno. Lo ha detto Franco Locatelli e sarebbe da fidarsi se non avessimo passato gli ultimi due anni a registrare annunci dell'Iss e del ministero poi in parte smentiti o rivisti. Covid, la situazione in Italia Durante un'intervista a SkyTg24, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità ha fatto il punto sulla situazione Covid in Italia. Ha detto che ormai non ci troviamo più in "pandemia" vera e propria ma scivoliamo verso una fase di "endemia". Che il secondo booster è stato un mezzo flop. Che a settembre "non è detto faremo tutti la quarta dose". Che il numero di contagi è "in netta flessione", con 207 casi ogni 100mila abitanti. E ha ribadito che la "trasmissibilità e l'occupazione dei posti letto" si ...

Cesare56479234 : @SkyTG24 Il ché vuol dire che in autunno avremo ripetuti lockdown. Sicuri al 100%. E senza gas, coi prezzi alle stelle. - SkyTG24 : A #LiveIn Venezia, Locatelli: “Ritengo estremamente improbabile un lockdown in autunno. In questa situazione possia… - giacomomag : @YanezPeter … ma di che stiamo parlando? Siamo ai lockdown preventivi? Abbiamo passato un autunno-inverno tranquill… - gianniruj : @AlessiaMorani Lei ha una minima idea di quello che può succedere se in autunno oltre al greenpass da nazisti ci sa… - Andreacocco87 : @RiskControlnews Estate nervosa. Autunno ed inverno pericolosi x me (guarda inflazione di oggi della Germania, lock… -