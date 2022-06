LIVE GT World Challenge, Paul Ricard 2022 in DIRETTA: Mercedes in vetta con Akkodis ASP #88, l’Audi #46 di Valentino Rossi insegue la Top15 (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.17 Prova a rimontare Nico Mueller con l’Audi #46 di Valentino Rossi. Il pilota DTM del Team Rosberg occupa al momento la 18ma posizione alle spalle di Mattia Drudi (Tresor by Car Collection #12). 20.15 Penalità per le ‘Iron Dames’ per pit stop irregolare. Il trio femminile di Ferrari si trovava al secondo posto in Gold Cup. 20.12 Juncadella è in testa con la Mercedes #88 di Akkodis ASP. La squadra francese cerca di rifarsi dopo il secondo posto della 3h di Imola. 20.09 Green flag! Si riparte al tramonto al Paul Ricard. 20.07 Precipita in classifica l’Audi #46 di Valentino Rossi. 21mo posto per Nico Mueller che al momento è in auto e sarà ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.17 Prova a rimontare Nico Mueller con#46 di. Il pilota DTM del Team Rosberg occupa al momento la 18ma posizione alle spalle di Mattia Drudi (Tresor by Car Collection #12). 20.15 Penalità per le ‘Iron Dames’ per pit stop irregolare. Il trio femminile di Ferrari si trovava al secondo posto in Gold Cup. 20.12 Juncadella è in testa con la#88 diASP. La squadra francese cerca di rifarsi dopo il secondo posto della 3h di Imola. 20.09 Green flag! Si riparte al tramonto al. 20.07 Precipita in classifica#46 di. 21mo posto per Nico Mueller che al momento è in auto e sarà ...

