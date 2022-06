Linea di solari naturali Glam1965 per l’estate 2022 (Di sabato 4 giugno 2022) Aloha di Glam1965 è una Linea di solari naturali che aiuta a proteggere la pelle dall’esposizione solare e non inquina il pianeta Abbronzarsi in sicurezza è fondamentale per mantenere la pelle giovane e allontanare il pericolo di scottature. Ma come farlo nel pieno rispetto dell’epidermide e senza inquinare il pianeta? Facile: con le creme solari a base naturale di Glam1965, un’azienda specializzata nella realizzazione di prodotti cosmetici professionali per la cura del viso, del corpo e dei capelli. Formulate con attivi naturali, sono eco-friendly, rispettano la pelle e la natura e sono in grado di schermare il sole e proteggere dai raggi UVB e UVA, tenendo al riparo da scottature, eritemi, macchie solari e irritazioni cutanee. Merito di formule ... Leggi su lopinionista (Di sabato 4 giugno 2022) Aloha diè unadiche aiuta a proteggere la pelle dall’esposizione solare e non inquina il pianeta Abbronzarsi in sicurezza è fondamentale per mantenere la pelle giovane e allontanare il pericolo di scottature. Ma come farlo nel pieno rispetto dell’epidermide e senza inquinare il pianeta? Facile: con le cremea base naturale di, un’azienda specializzata nella realizzazione di prodotti cosmetici professionali per la cura del viso, del corpo e dei capelli. Formulate con attivi, sono eco-friendly, rispettano la pelle e la natura e sono in grado di schermare il sole e proteggere dai raggi UVB e UVA, tenendo al riparo da scottature, eritemi, macchiee irritazioni cutanee. Merito di formule ...

