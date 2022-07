"Le donne bianche qui non salgono". Molestie choc dei nordafricani sul treno (Di sabato 4 giugno 2022) Come riportato da IlGiorno.it , le ragazze sarebbero state molestate sessualmente a lungo e in modo pesante da un branco costituito da una trentina di giovani. "Le donne bianche qui non salgono" Le ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 4 giugno 2022) Come riportato da IlGiorno.it , le ragazze sarebbero state molestate sessualmente a lungo e in modo pesante da un branco costituito da una trentina di giovani. "Lequi non" Le ...

Pubblicità

ferrlu69 : Più saputo nulla di questi atti di razzismo ????? No vero ?? Ringraziamo @pdnetwork @zaiapresidente @M_Fedriga - jupiterecIipse : *thin privilege e white privilege di cui le donne magre e normopeso e le donne bianche beneficiano - affarimiei34 : RT @MassimoRdV: Non sopporto le donne con le unghie bianche alla francese sui piedi. Ecco l’ho detto - MassimoRdV : Non sopporto le donne con le unghie bianche alla francese sui piedi. Ecco l’ho detto - ugo_michelli : @LegaSalvini Non le è sembrato vero alla Sardone, di poter denunciare lo stupro di una brasiliana ubriaca, che vaga… -