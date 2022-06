(Di sabato 4 giugno 2022) AGI - Le comunicazioni che il presidente del Consiglio terrà inil 22 giugno prima dell'ennesimo vertice europeo sul conflitto insaranno "un passaggio". Le parole pronunciate dal ministro Giancarlo Giorgetti, scuotono la maggioranza. La presenza del premier alla Camera e al Senato è stata fortemente chiesta dalla Lega e dal Movimento 5 stelle. I grillini, in particolare, potrebbero presentare una risoluzione da mettere ai voti sul nuovo, possibile invio dia Kiev. "Cosa faranno Lega e M5s bisogna chiederlo a Salvini e Conte - ha aggiunto il ministro dello Sviluppo economico - Penso che sia un passaggio. Non credo chepersegua la guerra ma che abbia l'obiettivo della pace, costringendo Putin a miti consigli. Non so cosa ...

L'appuntamento "rischioso" di Draghi in Parlamento per parlare di armi all'Ucraina Il ministro leghista Giorgetti mette in guardia da possibili imboscate grilline in occasione delle comunicazioni che il premier farà a Camera e Senato. Eppure è stato anche il suo partito a chiedere c ...