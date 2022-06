GdS – Inter | Vidal parla con il Flamengo | trattative sulla buonuscita

(Di sabato 4 giugno 2022) Arturopronto a lasciare l’Dopo due stagiono sta per terminare l’avventura all’di Arturo. Il cileno arrivato nell’estate del 2020 su richiesta esplicita di Conte non ha mai convinto particolarmente se non in rarissime occasioni. Secondo la Gazzetta dello Sport il numero 22 nerazzurro starebbendo da tempo con il, ma prima deve trovare un accordo con il club di Viale della Liberazione. “da settimane con il, la destinazione preferita nonostante l’inserimento dell’Al Rayyan. L’gli deve 4 milioni di, difficile che le parti si vengano incontro”. 2919747-59988908-2560-1440 ...

Cielo terso. È il 29 maggio, non del 2011 (il giorno della finale di Coppa Italia contro l'), non del 2004 ( l'anno della storica promozione in serie A dopo aver battuto la Triestina). È il 29maggio, ancora lui, ma del 2022. Il Palermo batte la Feralpisalò 1 - 0 al ritorno e dopo ...L'exè ritornato sulla sconfitta pesante di mercoledì, per 0 - 3, davanti ai propri tifosi: "Abbiamo fatto tanti errori, ma non abbiamo giocato male. Avevamo tenuto il 60 o il 65% del possesso ... Prima GdS - Inter fantasia Onana chiama Mkhitaryan, Mkhitaryan chiama... Paulo Dybala. L'Inter continua ad impostare il suo mercato concentrandosi sui parametri zero e il prossimo nome annotato sulla lista ...Dopo giorni d'attesa, è arrivata la decisione di Henrikh Mkhitaryan. Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista armeno ha comunicato alla Roma la volontà di non rinnovare il proprio contratto: ...