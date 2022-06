Don Matteo, fan travolti dalla tremenda notizia: l’addio è devastante (Di sabato 4 giugno 2022) Un nuovo addio ha scosso fortemente il grande pubblico di “Don Matteo”. Dopo Terence Hill, un altro volto della serie sembra pronto ai saluti La tredicesima stagione di “Don Matteo” sarà ricordata per sempre dai telespettatori. Verso la metà di questa edizione infatti, è stato registrato un momento storico per l’intera serie tv dei canali Rai. Terence Hill, protagonista sin dall’inizio delle riprese, ha abbandonato per sempre la parrocchia di Spoleto, lasciandola nelle mani di Raoul Bova, interprete del nuovo uomo di chiesa dell’appena citato paesino umbro chiamato “Don Massimo”. Raoul Bova e Terence Hill (Websource)Stando alle rispettive affermazioni, sembra evidente la grande stima reciproca che i due attori nutrono l’uno per l’altro. Terence ha rivelato infatti che, secondo lui, non poteva esser scelto migliore attore per ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 4 giugno 2022) Un nuovo addio ha scosso fortemente il grande pubblico di “Don”. Dopo Terence Hill, un altro volto della serie sembra pronto ai saluti La tredicesima stagione di “Don” sarà ricordata per sempre dai telespettatori. Verso la metà di questa edizione infatti, è stato registrato un momento storico per l’intera serie tv dei canali Rai. Terence Hill, protagonista sin dall’inizio delle riprese, ha abbandonato per sempre la parrocchia di Spoleto, lasciandola nelle mani di Raoul Bova, interprete del nuovo uomo di chiesa dell’appena citato paesino umbro chiamato “Don Massimo”. Raoul Bova e Terence Hill (Websource)Stando alle rispettive affermazioni, sembra evidente la grande stima reciproca che i due attori nutrono l’uno per l’altro. Terence ha rivelato infatti che, secondo lui, non poteva esser scelto migliore attore per ...

