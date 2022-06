Caressa su Fabian: “Mi fa impazzire come accarezza il pallone” (Di sabato 4 giugno 2022) Fabio Caressa elogia Fabian Ruiz Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha speso parole d’elogio per Fabiàn Ruiz: “Lo so cari amici del Napoli che magari … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 4 giugno 2022) FabioelogiaRuiz Fabio, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha speso parole d’elogio per Fabiàn Ruiz: “Lo so cari amici del Napoli che magari … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

volpe_peppe : RT @tuttonapoli: Caressa ha una passione per Fabiàn: “Mi fa impazzire come accarezza il pallone” - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Caressa: 'Fabian Ruiz? Mi fa impazzire il modo in cui accarezza il pallone' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Caressa: 'Fabian Ruiz? Mi fa impazzire il modo in cui accarezza il pallone' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Caressa: 'Fabian Ruiz? Mi fa impazzire il modo in cui accarezza il pallone' - apetrazzuolo : SKY - Caressa: 'Fabian Ruiz? Mi fa impazzire il modo in cui accarezza il pallone' -