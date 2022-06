Calciomercato.com: “Napoli, si avvicina Deulofeu: i dettagli sulla trattativa” (Di sabato 4 giugno 2022) Napoli Deulofeu – Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, Gerard Delofeu potrebbe essere sempre più vicino al Napoli. L’esterno spagnolo, dopo essere stato accostato in passato, per ben due volte agli azzurri, potrebbe approdare ai piedi del Vesuvio. “L’attaccante spagnolo ha già raggiunto una bozza di intesa con il club per un contratto pluriennale a circa 2 milioni di euro a stagione più bonus vari legati a risultati di squadra e individuali. Geri vuole giocare al Diego Armando Maradona, è assolutamente entusiasta di poter vivere una esperienza simile tanto da considerarla una priorità rispetto alle oltre offerte che stava valutando con il suo entourage. La prima proposta ufficiale del Napoli all’Udinese da 13 milioni di euro non è stata sufficiente per chiudere la ... Leggi su seriea24 (Di sabato 4 giugno 2022)– Stando a quanto riportato da.com, Gerard Delofeu potrebbe essere sempre più vicino al. L’esterno spagnolo, dopo essere stato accostato in passato, per ben due volte agli azzurri, potrebbe approdare ai piedi del Vesuvio. “L’attaccante spagnolo ha già raggiunto una bozza di intesa con il club per un contratto pluriennale a circa 2 milioni di euro a stagione più bonus vari legati a risultati di squadra e individuali. Geri vuole giocare al Diego Armando Maradona, è assolutamente entusiasta di poter vivere una esperienza simile tanto da considerarla una priorità rispetto alle oltre offerte che stava valutando con il suo entourage. La prima proposta ufficiale delall’Udinese da 13 milioni di euro non è stata sufficiente per chiudere la ...

Advertising

cmdotcom : #DeLigt spaventa la #Juve: 'Non sono sicuro di rinnovare. Guardo al progetto sportivo, due quarti posti non bastano… - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | #Matic e #Mourinho di nuovo insieme: un leader per il centrocampo della #Roma - DiMarzio : Nemanja #Matic alla #Roma: dettagli e retroscena dell'operazione - albertobstnlli : RT @cmdotcom: #Lang in pressing, vuole il #Milan: le condizioni del #Bruges e l'idea di #Maldini - Romagialloross4 : #PODCAST: la puntata di '#RomaGiallorossa - Speciale #Calciomercato' del 6 giugno 2022 [AUDIO] #CalciomercatoRoma… -