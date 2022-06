Van Gaal su Lang | ‘Ha qualità tecniche incredibili’

Advertising

Santiago_30h : RT @86_longo: Van Gaal: “Noa Lang? Deve imparare un po’ di comportamento e disciplina. Ma ha incredibili qualità creative. Può aprire una p… - AcMilanFranco : RT @86_longo: Van Gaal: “Noa Lang? Deve imparare un po’ di comportamento e disciplina. Ma ha incredibili qualità creative. Può aprire una p… - Simone43703788 : RT @86_longo: Van Gaal: “Noa Lang? Deve imparare un po’ di comportamento e disciplina. Ma ha incredibili qualità creative. Può aprire una p… - TeofiloSteven : RT @86_longo: Van Gaal: “Noa Lang? Deve imparare un po’ di comportamento e disciplina. Ma ha incredibili qualità creative. Può aprire una p… - xMicedo : RT @86_longo: Van Gaal: “Noa Lang? Deve imparare un po’ di comportamento e disciplina. Ma ha incredibili qualità creative. Può aprire una p… -

TUTTO mercato WEB

Il tecnico dell'Olanda, Louis, facendo una disamina del proprio girone, ha definito il Belgio 'una delle favorite, una big'. Tuttavia il tecnico degli Orange sa bene che in gare ufficiali il ...... alle ore 20.45, allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, il Belgio di Roberto Martinez affronta l'Olanda di Louisnel primo turno del Gruppo 4 dalla UEFA Nations League . Del Girone fanno ... Olanda, Van Gaal loda Noa Lang: "Ha qualità incredibili, ma deve imparare la disciplina" Alla vigilia dell’atteso match tra la sua Olanda e il Belgio, il commissario tecnico Louis Van Gaal ha parlato in conferenza stampa della gara di Nations League ma non solo. L’ex allenatore del ...E anche la controversa dichiarazione su Instagram di Depay a Quincy Promes, sospettato di tentato omicidio, traffico di droga e partecipazione a un’organizzazione criminale, Van Gaal non vuole ...