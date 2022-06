Ucraina: Salvini, 'continuo a dialogare con trasparenza per pace, non mi fermano insulti' (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Rispetto all'ipotesi di un viaggio in Russia "continuo a dialogare, in maniera trasparente, nell'esclusivo interesse nazionale del mio Paese, perchè la pace è un valore supremo in tutto il mondo e serve e conviene all'Italia. Se posso essere un mezzo di incontro, di ritorno al dialogo mi metto a disposizione. Non saranno certo due critiche o due insulti a fermarmi su questo percorso. Le critiche dei Letta, dei Renzi, dei Saviano mi scivolano addosso, spero anzi che loro facciano meglio di me. Se saranno loro a fare più di me e meglio di me, parlando con i russi e con gli ucraini. io gli batterò le mani". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di Sky Tg24 Live in Venezia. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Rispetto all'ipotesi di un viaggio in Russia ", in maniera trasparente, nell'esclusivo interesse nazionale del mio Paese, perchè laè un valore supremo in tutto il mondo e serve e conviene all'Italia. Se posso essere un mezzo di incontro, di ritorno al dialogo mi metto a disposizione. Non saranno certo due critiche o duea fermarmi su questo percorso. Le critiche dei Letta, dei Renzi, dei Saviano mi scivolano addosso, spero anzi che loro facciano meglio di me. Se saranno loro a fare più di me e meglio di me, parlando con i russi e con gli ucraini. io gli batterò le mani". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di Sky Tg24 Live in Venezia.

