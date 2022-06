Tesla - Musk: "Devo licenziare 10 mila persone" (Di venerdì 3 giugno 2022) Il futuro della Tesla non pare così roseo come emerge dai bilanci in utile, dai continui record commerciali, da un'espansione internazionale senza soste e da una valutazione borsistica multimiliardaria: lo pensa lo stesso Elon Musk, pronto a licenziare circa 10 mila persone. In particolare, stando a una mail raccolta dagli organi di stampa americani, l'amministratore delegato della Casa californiana ha informato della necessità di procedere con la riduzione del 10% dei lavoratori a causa di una sua "pessima sensazione sull'andamento dell'economia a livello globale. Uragano alle porte. La Tesla, che alla fine del 2022 contava su quasi 100 mila dipendenti, ha anche deciso di sospendere tutte le assunzioni in ogni parte del mondo (a oggi, l'azienda ha ben 5 ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 3 giugno 2022) Il futuro dellanon pare così roseo come emerge dai bilanci in utile, dai continui record commerciali, da un'espansione internazionale senza soste e da una valutazione borsistica multimiliardaria: lo pensa lo stesso Elon, pronto acirca 10. In particolare, stando a una mail raccolta dagli organi di stampa americani, l'amministratore delegato della Casa californiana ha informato della necessità di procedere con la riduzione del 10% dei lavoratori a causa di una sua "pessima sensazione sull'andamento dell'economia a livello globale. Uragano alle porte. La, che alla fine del 2022 contava su quasi 100dipendenti, ha anche deciso di sospendere tutte le assunzioni in ogni parte del mondo (a oggi, l'azienda ha ben 5 ...

