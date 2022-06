L'incubatore che punta tutto sulla lentezza (Di venerdì 3 giugno 2022) In un settore dove solitamente si va di fretta, Spc si prende il tempo necessario per trasmettere agli aspiranti fondatori di startup valori e competenze Leggi su wired (Di venerdì 3 giugno 2022) In un settore dove solitamente si va di fretta, Spc si prende il tempo necessario per trasmettere agli aspiranti fondatori di startup valori e competenze

Advertising

MatteoLemmeIT : un #laboratorio sotterraneo di #ricerca che permetta di dimostrare le #potenzialità del sito e possa fare da incuba… - PitmanCosta : @boni_castellane Twitter è un incubatore per nuove generazioni di menti manipolate e controllate, non può permetter… - Pepinieres_VDA : 'Cio´che le nostre startup cercano, non e´ necessariamente un investimento.' #startup #vda #paninoconlinvestitore… - Stefano02834209 : Qualcuno si è accorto che il Sud Africa è diventato un enorme incubatore di varianti sempre più aggressive? È neces… - akhetaton11 : RT @ilfoglio_it: Leggere “1984” a Mosca e sorbirsi la falsa interpretazione del Cremlino. Che aiuta a capire come molti populisti amati da… -