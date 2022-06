Liam Payne esagera su Zayn e poi chiede scusa: “Molte ragioni per cui non mi piace” (Di venerdì 3 giugno 2022) Le corna all’ex fidanzata, l’aneddoto sulla nascita degli One Direction, i paragoni con le vendite degli altri membri del gruppo, la lite con uno dei ragazzi, insomma, Liam Payne in questi giorni non ne sta facendo una giusta. Durante il podcast in cui ha invitato Liam Payne, Logan Paul ha ricordato quando suo fratello Jake Paul ha litigato con Zayn Malik ed ha citato il tweet scritto da Gigi Hadid in difesa del fidanzato ‘trovati anche tu un ragazzo rispettoso come il mio‘. Liam ha commentato l’aneddoto con una frecciatina ‘beh è invecchiato male questo tweet‘. Il cantante si riferisce al fatto che la madre di Gigi qualche mese fa ha accusato Zayn di averla picchiata. Payne ha anche aggiunto che ci sono tante ragioni per cui non gli ... Leggi su biccy (Di venerdì 3 giugno 2022) Le corna all’ex fidanzata, l’aneddoto sulla nascita degli One Direction, i paragoni con le vendite degli altri membri del gruppo, la lite con uno dei ragazzi, insomma,in questi giorni non ne sta facendo una giusta. Durante il podcast in cui ha invitato, Logan Paul ha ricordato quando suo fratello Jake Paul ha litigato conMalik ed ha citato il tweet scritto da Gigi Hadid in difesa del fidanzato ‘trovati anche tu un ragazzo rispettoso come il mio‘.ha commentato l’aneddoto con una frecciatina ‘beh è invecchiato male questo tweet‘. Il cantante si riferisce al fatto che la madre di Gigi qualche mese fa ha accusatodi averla picchiata.ha anche aggiunto che ci sono tanteper cui non gli ...

