Base jumper si butta ma non si apre paracadute: tragedia in Trentino (Di venerdì 3 giugno 2022) Un Base jumper inglese di 33 anni è morto sul Monte Brento, in Trentino. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo non sarebbe riuscito ad aprire il paracadute, forse a causa di un errore di traiettoria durante il volo. A dare l'allarme... Leggi su europa.today (Di venerdì 3 giugno 2022) Uninglese di 33 anni è morto sul Monte Brento, in. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo non sarebbe riuscito ad aprire il, forse a causa di un errore di traiettoria durante il volo. A dare l'allarme...

