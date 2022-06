Amministrative: Letta, 'si vota per i comuni, rispettare aspetto civico del voto' (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu (Adnkronos) - Il prossimo voto amministrativo "è indubbio che lo si guarderà con l'occhio alle politiche. Ma è un voto amministrativo, si vota per i comuni, ogni comune ha una storia diversa, dobbiamo rispettare questo aspetto civico di queste elezioni". Lo ha detto Enrico Letta a margine di una iniziativa elettorale a Montalcino. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu (Adnkronos) - Il prossimoamministrativo "è indubbio che lo si guarderà con l'occhio alle politiche. Ma è unamministrativo, siper i, ogni comune ha una storia diversa, dobbiamoquestodi queste elezioni". Lo ha detto Enricoa margine di una iniziativa elettorale a Montalcino.

Advertising

SIENANEWS : Il segretario del Pd, oggi in provincia di Siena con i candidati di Sarteano e Montalcino, parla del nome che sarà… - CiociariaO : Amministrative, Enrico Letta: a Frosinone sfida decisiva Il segretario nazionale del Pd: «Carte in regola per vince… - Siciliano741 : @spighissimo @francescade54 Come si vede che giorno 12 si vota,state tranquilli,passate le amministrative,Letta e t… - Rojas3299 : @gervasoni1968 @simocanettieri @ilfoglio_it Fino a che il Cav detiene il timone della destra, questa non potrà che… - FrancoZerlenga : @EnricoLetta E tu letta sei ancora infatuato dei nazi fascisti deM5S Conte & co che sostengono il criminale di guer… -