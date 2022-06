Sentirsi affaticate adesso è la norma Ma lo stile di vita offre i mezzi per contrastarla

Leggi su iodonna

(Di giovedì 2 giugno 2022) A volte si prova un pizzico di invidia per i bambini pieni di ogni esuberanza. Ammettiamolo: con gli anni ci affatichiamo di più. Diamo la colpa al cambio di stagione, al riscaldamento globale, all’eccesso di lavoro, agli impegni familiari e, senz’altro, questi elementi giocano un ruolo, ma il primo fattore è l’età. La stanchezza ha una base cellulare. Via via che il tempo passa, le nostre fabbriche di carburante, i mitocondri, diventano meno efficienti. Questi organelli convertono l’ossigeno che respiriamo e il cibo che mangiamo in energia, come minuscole centrali elettriche. E l’energia in biochimica non è una sensazione fisica o una percezione psicologica, ma un composto, l’adenosina trifosfato, in sigla ATP. Leggi anche › Stanchezza fisica e mentale: e se fosse carenza dimina ...