Roland Garros 2022 | Gauff in finale | “Non ho parole | non è stato facile contro Trevisan”

"Penso di essere un po' sotto shock in questo momento, non sono come reagire a questo traguardo e non ho parole per descrivere le mie emozioni in questo momento. Grazie a tutto il pubblico. La parte più complicata del match? Onestamente non ero molto nervosa, lo ero soltanto questa mattina, ma ho fatto una passeggiata utile a schiarire le idee. Trevisan? Per me è difficile variare molto in campo come lei, ci sono giocatrici più pazienti, ma a me hanno insegnato sempre a spingere forte essendo di scuola americana. Martina mi ha battuto in passato e ha giocato bene ultimamente, sapevo non sarebbe stato facile. finale? Proverò a non pensare all'importanza della partita, i miei genitori mi vorranno bene anche se perderò. Negli Stati Uniti sta accadendo molto di più importante, quindi concentrarsi troppo ...

