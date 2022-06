MotoGP | la Yamaha conferma Quartararo fino al 2024

(Di giovedì 2 giugno 2022) Fabiocorrerà ancora con la. LaMotor Co ha infattito il francese come pilota Factoryper le prossime due stagioni dial. Il 23enne transalpino, campione del mondo in carica, è in testa anche alla classifica della stagione in corso. SportFace.

e Fabio Quartararo insieme per altri due anni. Prosegue la liaison tra il pilota campione del mondo in carica dellae la casa giapponese. Il team del managing director Lin Jarvis ha ......di Formula 1 e 8 di, in testa ci sono Max Verstappen e Fabio Quartararo. I due campioni in carica tengono botta, nonostante un mezzo probabilmente - la Red Bull - e sicuramente - la- ...E' stata una lunga telenovela, ma alla fine Fabio Quartararo e la Yamaha si sono stretti la mano, prolungando il loro contratto per altri due anni, ovvero fino alla fine della stagione 2024 della ...Si corre in Catalunya dal 1992: quello di domenica sarà il 31esimo appuntamento consecutivo sul tracciato del Montmelò. L’ultima vittoria della Ducati risale al 2018 con Jorge Lorenzo, mentre nel 2019 ...