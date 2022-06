Johnny Depp contro Amber Heard, la sentenza: ha vinto l’attore, diffamato dalla moglie (Di giovedì 2 giugno 2022) La sentenza del processo è arrivata: “Johnny Depp fu diffamato dalla ex moglie Amber Heard”. L’attrice condannata a pagare un complessivo di 15 milioni di dollari per diffamazione. Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La sentenza del processo per diffamazione di Johnny Depp contro Amber Heard è arrivata. L'attore è stato effettivamente diffamato dalla sua ex moglie al tempo. Amber Heard è stata condannata a un risarcimento di 10 milioni di dollari più altri 5 milioni di dollari per un complessivo di 15 milioni di dollari. Il verdetto della ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 2 giugno 2022) Ladel processo è arrivata: “fuex”. L’attrice condannata a pagare un complessivo di 15 milioni di dollari per diffamazione. Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ladel processo per diffamazione diè arrivata. L'attore è stato effettivamentesua exal tempo.è stata condannata a un risarcimento di 10 milioni di dollari più altri 5 milioni di dollari per un complessivo di 15 milioni di dollari. Il verdetto della ...

