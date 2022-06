Borsa: Milano positiva (+0,59%), cede ancora Saipem (Di giovedì 2 giugno 2022) Seduta con scambi semifestivi a Piazza Affari sia per la chiusura di Londra (e quindi degli operatori basati nella City), ferma anche domani per celebrare i 70 anni di regno di Elisabetta II, sia per ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022) Seduta con scambi semifestivi a Piazza Affari sia per la chiusura di Londra (e quindi degli operatori basati nella City), ferma anche domani per celebrare i 70 anni di regno di Elisabetta II, sia per ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano positiva (+0,59%), cede ancora Saipem: In seduta con scambi semifestivi brilla Moncler - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,59%): Indice Ftse Mib a 24.426 punti - InvestingItalia : #Borsa Milano in leggero rialzo con auto, lusso, mercato attende dati Usa domani - - fisco24_info : Borsa: Europa positiva malgrado Wall Street, Milano +0,4%: Si amplia lo spread, ha invertito la rotta il petrolio d… - infoiteconomia : Borsa: Europa poco mossa, atteso vertice Opec+, Milano +0,1% -