Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla scelta di Veronica Rimondi 1 06 22

(Di mercoledì 1 giugno 2022) E anche questa stagione dise la semo levata dalle pa è finita! Una stagione iniziata con la pappagorgia di Gemma Galgani presa e stirata dall’illustre chirurgo estetico romano, e finita col drama degli Idardi… poteva andare peggio? Non credo, eppure eccoci ancora qua. A chiudere questa annata è stata ladi, unache ci dà l’epilogo di un trono durato un quarto d’ora e che forse avremmo preferito durasse 4 minuti. Ma la colpa non è di, e nemmeno dei suoi corteggiatori, la colpa è del fatto che ormai il Trono classico, così come lo ricordavamo nei tempi d’oro, non esiste più, e tutta la formula andrebbe ripensata onde evitare che questi ragazzi siano solo quelle comparse fastidiose che ci fanno perdere tempo tra una ...

Advertising

reportrai3 : Nelle prime settimane la situazione al confine era agghiacciante: grossi flussi di profughi, soprattutto donne, e t… - lapoelkann_ : La Ferrari è come una orchestra. Il direttore Mattia guida Charles e Carlos insieme alle donne e gli uomini della S… - lapoelkann_ : Oggi non potrò essere al #MonacoGP ma ci saranno i miei figli ??. Forza Ferrari @ScuderiaFerrari ?? forza Charles, C… - Marco_antifa : RT @Blackmb7passi: 74 anni di oppressione, furti, arresti illegali, torture, omicidi di donne, uomini e bambini, continue privazioni dei d… - ccaamile : RT @giuse_ricc: oggi è l’ultima puntata di uomini e donne e vorrei ringraziare queste 4 persone che hanno portato avanti la baracca in ques… -

Tavassi - che al momento è all'oscuro dell'arrivo della Sorge - metterà da parte Mercedesz Henger e Marialaura De Vitis per corteggiare l'ex protagonista diNascerà un nuovo amore ...... "In quest'epoca, come donna e anche come ex giocatrice, non mi sento in colpa nè credo sia sbagliato dire che attualmente hanno più appeal le partite deglidei match femminili. Il mio ...Primo selfie di coppia per Veronica Rimondi e Matteo Farnea dopo la scelta a Uomini e Donne andata in onda oggi, 1 giugno ...Giulia De Lellis finisce in ospedale: scopriamo cosa è successo e come sta ora. L’ex corteggiatrice di Uomini&Donne è corsa al pronto soccorso ...